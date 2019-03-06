Близятся к завершению работы по переоснащению светлогорского участка железной дороги для работы поездов на электрической тяге.

По информации заместителя начальника Белорусской железной дороги Сергея Сизина, на 34-километровом участке Жлобин-Светлогорск в настоящее время завершаются работы по установке опор контактной сети, ведутся работы по переустройству объектов инфраструктуры для последующей эксплуатации железнодорожного транспорта в условиях электрификации.

Как сообщил ranak.me источник в руководстве станции «Светлогорск-на-Березине», поставлена задача 1 августа 2019 года запустить электричку «Светлогорск-Жлобин». Кроме того, руководством Белорусской железной дороги анализируется пассажиропоток из Светлогорска в столицу страны с тем, чтобы принять решение об организации движения в 2019 году электропоезда маршрута «Светлогорск-Минск». В руководстве БелЖД назвали преждевременными разговоры о возможности запуска на нашем направлении скоростного электропоезда.

По информации БелЖД, сейчас на участке Жлобин — Светлогорск — Калинковичи курсирует пять ежедневных пар поездов региональных линий экономкласса. Кроме того, в сообщении Калинковичи — Светлогорск — Жлобин курсирует шесть поездов межрегиональных линий экономкласса, из которых 5 ежедневных, в обратном направлении 5 поездов указанной категории, из них 3 — ежедневных. На данном участке также курсируют 2 пары поездов международных линий.

Белорусской железной дорогой в настоящее время реализуется инвестиционный проект по электрификации участков Жлобин — Калинковичи — Барбаров протяженностью 135,4 км со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году.

«Завершение работ по электрификации участка Жлобин — Светлогорск и организация движения по нему пассажирских поездов на электрической тяге планируется в 2019 году, после чего будет проведена оптимизация приведенных размеров движения с учетом задействования электроподвижного состава», — подчеркнул Сизин.