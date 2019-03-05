На обочину трассы Светлогорск — Речица выбежало стадо оленей — видеофакт

  • 05 марта 2019, 10:03
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Необычный инцидент зафиксировали вчера, в понедельник 4 марта.

Видео, присланное читателями, опубликовал сайт chp24.by. Как сообщается, олени решили прогуляться вдоль дороги в районе 19 часов вечера.

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Места: Светлогорск (1603), Речица (1434)

Метки: Авто (6414), Общество (33602)

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