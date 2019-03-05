На обочину трассы Светлогорск — Речица выбежало стадо оленей — видеофакт

3 марта житель Гомеля обратился в милицию с заявлением о пропаже 26-летнего брата.

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Житель Великобритании стал вторым в истории человеком, который излечился от ВИЧ. Для этого медикам пришлось сделать ему пересадку костного мозга от донора с редкой врожденной устой...