В Светлогорске судят бабушку, по недосмотру которой выпал с балкона и погиб малыш. Горе разделило семью

В Светлогорском районном суде начался процесс по делу, которое разделило когда-то дружную семью на два непримиримых лагеря. Мать требует наказать по всей строгости закона собственную дочь, которая недосмотрела за их любимым Олежкой. Находясь у женщины в гостях, 4-летний малыш погиб при странных обстоятельствах.

Эта трагедия произошла вечером 3 декабря прошлого года. Прохожие под окнами девятиэтажки нашли полуживого 4-летнего мальчика в домашней одежде — водолазке и колготках. Позже стало известно — малыш выпал из окна 6-го этажа. В этот момент в квартире находилась его двоюродная бабушка — 46-летняя Наталья С. Говорят, женщина даже не вышла к месту происшествия, а после в ее крови был обнаружен алкоголь.

Теперь в суде она — обвиняемая по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть». Женщине грозит ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом.





Потерпевшей стороной в деле признана ее 70-летняя мать Алина Казимировна — опекун и прабабушка погибшего малыша. Мама мальчика — внучка женщины — оставила сына родным, когда ему еще не исполнилось и полгода.

— Внучка оставила нам Олежку совсем маленьким и ушла. Ее видели то в Светлогорске, то в Речице. Опекунство на него хотела оформить дочка Анжела, но ей по состоянию здоровья отказали, тогда опекуном стала я. Несмотря на это, жил Олежка с Анжелой, все-таки бабушка родная, но он называл ее мамой. И у моей второй дочери Наташи он тоже часто бывал. Мы все его очень любили. Так втроем и воспитывали — я, Анжела и Наташа. Даже в Турцию летали вместе отдыхать, а теперь вот как, — вздыхает Алина Казимировна.





Женщина со старшей дочерью сидят на одной скамье. Наталья — на другой. После случившегося потерпевшая и ее дочь не общаются с обвиняемой. В первое время Алина Казимировна звонила Наталье, чтобы выяснить, что же произошло в тот роковой вечер, но ответов на свои вопросы так и не получила.

— Прошу, Наташа, расскажи правду, ну что случилось? Она молчит. Ни раскаяния, ни слез ее я никогда не видела, — голос у Алины Казимировны начинает дрожать. Женщина говорит, что не верит в то, что правнук мог сам выйти на балкон и выпасть оттуда.

— Ни стульев, ни кресла, ни даже ведра, чтобы он мог на что-то встать и потом перевернуться, на балконе не было. Да если бы и были... Он очень боялся темноты. И прыгать даже с дивана боялся. Говорил: «Бабушка, я упаду, и будет лобик болеть». Я его за его осторожность такую звала «трусик-белорусик». Никогда не поверю, что зимой в 9 вечера он мог сам выйти на темный холодный балкон.

По заключению экспертизы, в вечер трагедии Наталья была пьяна — и это стало для Алины Казимировны большой неожиданностью.

— Да, дочка стояла на учете в наркодиспансере, но, когда она брала Олежку, никогда не пила. В 7 часов вечера я с ней разговаривала по телефону — и она была трезвая. А в 9 часов мне домой позвонили из органов опеки: «Кто у вас живет на 6-м микрорайоне?» Говорю — дочка. «Там у вас ребенок выпал». Мы с мужем в такси и туда. Там уже милиция. Олежку уже увезли.

— В больнице к нам вышел врач и так на нас посмотрел, что мы все поняли. На следующий день Олежка умер.





Женщины вспоминают в мельчайших деталях. Все это слышит обвиняемая. Адвокат просит не нагнетать.

— Это несчастный случай. Моей подзащитной тоже нелегко, она сильно переживает.

— А каково нам? Вы о нас подумали? — рыдают женщины. — Я в церковь ходила, с батюшкой советовалась, он сказал, что надо найти в себе силы и простить дочь. Но как простить? Как?

Наконец начался суд.

— Вы хорошо себя чувствуете? — обратил внимание на состояние обвиняемой судья.

Наталья отвечает, что в связи с пережитым сильно волнуется, но уверяет, что выдержит сегодняшнее заседание.

И все-таки через какое-то время суд принимает решение вызвать женщине скорую. С гипертоническим кризом Наталью госпитализируют.

Непростой для всех сторон процесс приостановлен до тех пор, пока обвиняемую не выпишут из больницы.