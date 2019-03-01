Жуткие кадры. Момент смертельной аварии в Светлогорске попал на видео

  • 01 марта 2019, 15:57
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Светлогорский Автоканал опубликовал видео трагедии, случившейся 28 февраля в промышленной зоне Светлогорска.

Напомним, молодой мужчина на автомобиле «Рено» по касательной зацепил автобус и впечатался в основание рекламного щита. Он полученных травм он умер на месте.

gomel.today
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Места: Светлогорск (1600)

Метки: Авто (6406), Общество (33568)

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