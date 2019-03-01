В Светлогорске Renault врезался в опору рекламного щита, водитель погиб

  • 01 марта 2019, 09:20
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28 февраля около 16 часов в промышленной зоне Светлогорска погиб молодой мужчина. Случилось это в результате ДТП.

Как рассказали ranak.me очевидцы, автобус 11-го маршрута двигался по улице Заводской. Поворачивая налево, в сторону остановки «Урал», водитель автобуса остановился, чтобы пропустить встречный транспорт. В это время сзади его по касательной зацепил автомобиль «Рено», в котором находился один человек. Легковушку отбросило вправо и буквально впечатало в стойку рекламного щита.


В результате 29-летний водитель оказался зажатым внутри искорёженной машины. Спасатели извлекли пострадавшего, но мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали смерть. Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства и причину произошедшего.

Ранак
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Места: Светлогорск (1600)

Метки: Авто (6406), Область (6552), Происшествия (14034)

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