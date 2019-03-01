В Светлогорске Renault врезался в опору рекламного щита, водитель погиб
- 01 марта 2019, 09:20
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Места: Светлогорск (1600)
Метки: Авто (6406), Область (6552), Происшествия (14034)
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