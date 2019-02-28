Уроженец Светлогорска обвиняется в распространении крупных партий наркотиков

Минским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего уроженца Светлогорска. Он обвиняется по ч.4 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка особо опасных наркотических средств, совершенные организованной группой). Об этом БелТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Мужчина был задержан в ноябре 2018 года сотрудниками наркоконтроля УВД Миноблисполкома на автобусной остановке у д.Прилесье под Минском. В момент задержания он был в состоянии, вызванном потреблением наркотиков.

По данным следствия, неработающий мужчина проживал на съемной квартире в столице и был одним из участников организованной группы, распространявшей запрещенные вещества крупными партиями. «Накануне он вернулся из России, где забрал закладку. Ее намеревался расфасовать и разложить в тайники в Минском районе. Из его рюкзака было изъято семь свертков с гашишем общей массой около 980 г»,— рассказала Татьяна Белоног.





В его квартире в Минске были обнаружены электронные весы, коробка с медицинскими перчатками, различные приспособления для расфасовки. Также правоохранители нашли банковские карты, сим-карты российского оператора, семь мобильных телефонов, пакетики с опасными и особо опасными наркотическими средствами — гашишем, карфентанилом, метадоном общей массой 10 г. При исследовании изъятых мобильных устройств обнаружены координаты тайников, где мужчина хранил крупные закладки для сбыта.

С момента задержания он находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд. Правоохранители продолжают работу в отношении других участников организованной группы.