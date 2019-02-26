Зарубил бывшую жену, а потом сам себя пытал: подробности жестокого убийства под Светлогорском

Подробности жуткой и печальной истории вспоминает sb.by.

Произошло все 30 декабря 2017 года. В милицию поступил звонок: в поселке Сосновый Бор, что под Светлогорском, случилась беда. Неизвестные напали на квартиру пенсионеров: мужчину пытали, а его жену жестоко убили.

73 — летнего пострадавшего К. госпитализировали. У него были ножевые ранения груди, электрические ожоги пальцев рук. Пенсионер рассказал: ворвались двое в масках, дальше он не помнит. В соседней комнате лежал труп его жены, которую якобы убили нападавшие.

Вот только на деле все было совсем не так.

Следователей насторожили некоторые моменты. Ничего не видели и не слышали соседи. В квартире не было следов борьбы. По словам потерпевшего, его держали за голое тело и били током те неизвестные нападавшие. Но в таком случае электрический разряд получил бы и сам «палач».

В итоге К. признался еще в больнице — нападавших он выдумал.

Оказалось, жену убил сам мужчина.

К. был военным пенсионером, уроженцем России, имел за плечами несколько браков, но личная жизнь все не ладилась. Брак с белоруской Валентиной также развалился. Но пара приобрела квартиру в поселке Сосновый Бор. Покупали на деньги женщины, но оформили на мужа.

После пара развелась. Женщина осталась в Беларуси, К. уехал в Россию.

Через 10 лет Валентина захотела продать квартиру. К. был не против, вернулся в Беларусь, чтобы разобраться с документами. Но квартира что-то не продавалась... и закончилось все тем, что пожилая пара начала снова жить вместе. Решили попробовать еще раз.

Соседи говорили, что алкоголем никто из пенсионеров не злоупотреблял. Но были другие проблемы — К. якобы не очень хотел тратить свои деньги на общий быт, всего платила Валентина. И еда, и коммунальные услуги оплачивались женщиной.

Валентина не молчала, высказывала к. свои претензии. Опять начались ссоры. Разговоры о продаже квартиры также заканчивались скандалами.

Вечером 29 декабря Валентина попросила К. отремонтировать швабру. Утром тот взял топор и начал работу.

«Валентина в это время лежала в своей комнате на кровати и позвала. Стала высказывать претензии ... больше не выдержал издевательств и ударил ее топориком ... сверху острием по голове, а потом еще сбоку. Валентина пыталась закрыться руками от ударов, но потом затихла и осталась лежать на кровати. Понял, что она мертва», — говорил после К.

Мужчина решил инсценировать ограбление. Взял проволоку, зачистил ее, привязал к пальцам и вставил в розетку. От удара током потерял сознание (а один из пальцев впоследствии ампутировали).

Затем мужчина ранил себе грудь ножом и вызвал милицию.

После у пенсионера нашли психическое расстройство. Но экспертиза показала, что во время убийства и после него мужчина все же понимал, что делает.

В итоге К. осудили на 11 лет колонии измотанного режима.