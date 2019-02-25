В Светлогорске в 15 метрах от пешеходного железнодорожного моста нашли три снаряда времен Великой Отечественной войны

  • 25 февраля 2019, 16:21
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21 февраля в 14.20 работники железной дороги копали траншеи и обнаружили два подозрительных предмета на глубине полутора метров.

Заместитель начальника Светлогорского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрий Занько сообщил, что находкой оказались снаряды Великой Отечественной войны. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа в/ч 5527 из Бобруйска нашла на месте третий предмет — артснаряд 76 мм. Саперы уничтожили взрывоопасные предметы на полигоне в городском поселке Паричи.

Роман Вежновец, Гомельская правда
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Места: Светлогорск (1596)

Метки: Происшествия (14011)

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