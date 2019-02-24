Представитель Светлогорского ЦКК рассказал о проблемах предприятия

Заместитель генерального директора по идеологической работе и персоналу ОАО «Светлогорский ЦКК» Сергей Горбачев посетил Светлогорский РОЧС. Его разъяснения по поводу негативного воздействия на окружающую среду нового завода по производству беленой целлюлозы приводит пресс-служба концерна «Беллесбумпром».

При проектировании завода была избрана «наиболее экологичная и безопасная для окружающей среды и человека» технология — отбелка целлюлозы без использования элементарного хлора. Метод отбелки целлюлозы диоксидом хлора доминирует на мировом рынке.

По проекту проведены оценка воздействия на окружающую среду по объекту (ОВОС) и общественные обсуждения отчёта об ОВОС, проект получил положительные экспертные заключения в 2010 и в 2013 году. Санитарно-гигиеническое заключение по проекту санитарно-защитной зоны выдал Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии.





Основными источниками загрязнения атмосферы являются: содорегенерационный котёл (СРК), корьевой котёл-утилизатор (ККУ) и известерегнерационная печь (ИРП) завода. Они оснащены различными фильтрами и другим оборудованием с высокой (более 99%) эффективностью очистки.

«Однако, как и на любом предприятии по производству целлюлозы, в технологическом процессе варки образуются летучие органические вещества, так называемые „дурнопахнущие газы“ — метилмеркаптан, этилмеркаптан, диметилсульфид и диметилдисульфид», для сбора, разделения на фракции и утилизации которых проектом предусмотрены различные системы. В норме все дурнопахнущие газы собираются и направляются в СРК.





«На стадиях производственных процессов (запуск, останов, загрузка СРК до 30%), когда нет возможности сжигания газов в СРК», дурнопахнущие газы поступают на нейтрализацию в другие устройства, и «именно на этих стадиях ранее возникла проблема с ощущением населением, проживающим в близлежащих населенных пунктах, неприятных запахов, что повлекло за собой жалобы и негативное восприятие пуска завода».

Светлогорское ноу-хау: для снижения концентрации дурнопахнущих газов на предприятии реализован метод их орошения щелочным раствором (ранее — водой) до подачи на сжигание в СРК. «Согласно оценке специалистов БГТУ эффективность реализации данного метода составляет 98%». Метод получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы и позволил существенно уменьшить воздействие на окружающую среду.





«Тем не менее, в настоящее время разовые случаи возникновения неприятного запаха от объекта связаны с отладкой технологического процесса на вакуум-выпарной станции и наладкой полного цикла технологических процессов».

Светлогорским ЦКК приобретен высокочувствительный хроматограф, который позволит получать объективные данные о концентрации дурнопахнущих газов. Разработаны и проходят аттестацию методики измерений.





Система очистки промышленных стоков предприятия отвечает лучшим европейским стандартам. На очистной станции сточные воды проходят три стадии обработки: предварительную (очистка от мусора), биохимическую (разложение органики активным илом) и физико-химическую (осветление воды, химическая конденсация и отстаивание). Осадок обезвоживают и сжигают в котле.

«Такая система очистки сточных вод позволяет обеспечить нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в воде согласно требованиям природоохранного законодательства Республики Беларусь».





Состояние окружающей среды на заводе и прилегающей к нему территории, включая Светлогорск и Якимову Слободу, находится под постоянным лабораторным контролем Минприроды, Минздрава и ОАО «Светлогорский ЦКК». «Превышений ПДК выбросов и сбросов загрязняющих веществ не установлено».

Ежедневно обновляемая информация об экологической ситуации в Светлогорском районе публикуется на сайте местной санстанции, а также на сайте и на светодиодном информационном табло ОАО «Светлогорский ЦКК».