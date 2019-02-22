Вчера в Светлогорске за один день прямо на улице умерли сразу двое мужчин — фото

О первом трагическом случае «Сильные новости» уже сообщали.

Тогда, напомним, около 12 часов дня 69-летний мужчина внезапно упал с велосипеда и скончался до прибытия «скорой». Врачам оставалось лишь констатировать его смерть.









Однако вечером того же дня, в 18 часов, в микрорайоне Молодежный внезапно упал и скончался еще один пожилой человек, сообщило издание «Ранак». Как и в первом случае, врачи помочь не смогли.