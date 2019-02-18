Жительница Горок «кинула» владельца интернет-магазина из Светлогорска на 2,5 тысячи долларов

Жительница Горок обманула интернет-магазин, получая продукцию по поддельным чекам, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Владимир Синкевич.

21-летняя местная жительница с апреля по сентябрь 2018 года в интернет-магазине, зарегистрированном в сети «ВКонтакте», приобретала одежду, женские сумки, косметику, кухонную посуду и бытовую технику. Правда, предоставляла она поддельные изображения чеков о переводе денежных средств, которые изготавливала с помощью программы Рhotoshop, изменяя в них сумму и дату оплаты. Таким образом она провела более 40 покупок, завладев имуществом на Вr5026.





Владелец интернет-магазина житель Светлогорска только спустя несколько месяцев обнаружил крупную недостачу, после чего обратился в милицию.

Горецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК (мошенничество). Подозреваемой грозит лишение свободы сроком до трех лет.