В Светлогорске мужчина упал посреди улицы и умер

21 февраля на ул. 50 лет Октября на глазах у прохожих на улице скончался мужчина.

ЧП случилось около 12 часов дня. 69-летний мужчина ехал на велосипеде. Со слов прохожих, его резко повело в сторону, он ударился о дерево и упал. Свидетели немедленно вызвали «скорую», но медики уже ничего сделать не смогли. Им осталось лишь констатировать смерть пенсионера.





По имеющейся информации, умерший имел проблемы со здоровьем, связанные с сердечной деятельностью, и наблюдался у врачей.





Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точная причина будет установлена в ходе медицинской экспертизы.