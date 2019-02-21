В Светлогорске мужчина упал посреди улицы и умер

  • 21 февраля 2019, 16:39
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21 февраля на ул. 50 лет Октября на глазах у прохожих на улице скончался мужчина.

ЧП случилось около 12 часов дня. 69-летний мужчина ехал на велосипеде. Со слов прохожих, его резко повело в сторону, он ударился о дерево и упал. Свидетели немедленно вызвали «скорую», но медики уже ничего сделать не смогли. Им осталось лишь констатировать смерть пенсионера.


По имеющейся информации, умерший имел проблемы со здоровьем, связанные с сердечной деятельностью, и наблюдался у врачей.


Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точная причина будет установлена в ходе медицинской экспертизы.

Ранак
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Места: Светлогорск (1593)

Метки: Происшествия (13990), Область (6521)

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