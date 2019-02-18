«Раскалил утюг и приложил его к животу жертвы». В Светлогорске пьянка закончилась кражей и пытками

Поиск истины в состоянии затуманенного сознания может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом свидетельствует уголовное дело, возбужденное Светлогорским РОСК по факту причинения пострадавшему тяжких телесных повреждений.

Предыстория этого дела проста и банальна: в начале февраля пятеро мужчин распивали спиртные напитки на квартире, принадлежащей одному из них. Застолье продолжалось в течение дня. Конфликт возник неожиданно: один из собутыльников обвинил компаньона в краже денег. Несмотря на то, что 41-летний обвиняемый в столь гнусном деле отрицал свою не доказанную вину, было решено его проучить.

— После избиения потерпевшему пришлось признать, что он виновен. А чтобы в дальнейшем совершать такое было неповадно, 33-летний хозяин квартиры раскалил утюг и приложил его к животу жертвы, оставив следы ожога, — рассказала старший следователь Светлогорского РОСК Екатерина Косич.

По словам следователя, оба мужчины неоднократно судимы. Примечательно, что обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений имеет 8 судимостей. Среди них — мошенничество, кражи, грабежи. Кстати, последнее дело о краже было направлено в суд всего около двух недель назад. У потерпевшего — закрытая черепно-мозговая травма, он находится в больнице, состояние его стабильно. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК Республики Беларусь, которая предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.