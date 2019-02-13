В Светлогорске 4-летний мальчик выпал из окна и погиб. Его родственницу, пившую вместо того, чтобы смотреть за ребенком, будут судить

В Светлогорске уголовное дело о ненадлежащем исполнении родственницей четырехлетнего ребенка обязанностей по обеспечению безопасности его жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть мальчика, передано в суд, сообщил корреспонденту БелТА старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Андрей Карась.

Вечером 3 декабря 2018 года у одной из многоэтажек райцентра прохожие заметили лежащего на земле мальчика, сразу же вызвали милицию и скорую помощь.

Известно, что родители 4-летнего ребенка не занимались его воспитанием, в частности, мать отбывала наказание на территории России. В Светлогорске за малышом по очереди присматривали его тетя, бабушка и прабабушка, ставшая его официальным опекуном. По договоренности с 2 по 4 декабря мальчик остался под присмотром тети. В какой-то момент ребенок открыл дверь, вышел на балкон и выпал с шестого этажа.

В крайне тяжелом состоянии малыша доставили в больницу, где на следующий день он умер, не приходя в сознание. Светлогорским РОСК в отношении родственницы ребенка было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.165 УК Беларуси (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшее по неосторожности смерть ребенка).

«Из показаний женщины 1973 года рождения следует, что с утра они с мальчиком сходили в магазин, погуляли на улице, смотрели мультики. После того, как уложила его спать, она употребляла алкоголь на кухне, так как все еще тяжело переживала потерю супруга, погибшего в 2016 году. Что произошло далее вплоть до того, как она оказалась в милиции, не помнит и пояснить не может. По данным следствия, к показаниям женщины следует относиться критично из-за того, что она скрывает обстоятельства гибели ребенка», — уточнили в прокуратуре.

Во время следствия установлено также, что с 2013 по 2017 год женщина состояла на учете у врача-нарколога. По заключению экспертизы, в настоящее время она страдает синдромом зависимости от алкоголя.

Расследование по делу вели сотрудники Светлогорского РОСК. Его ход, а также рассмотрение в суде — на контроле прокуратуры Гомельской области. Прокуратурой Светлогорского района дело направлено в суд. Санкции части 2 статьи 165 предусматривают ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Также органами следствия направлено два представления в адрес территориальных субъектов профилактики.