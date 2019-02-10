Светлогорские общественные активисты сняли короткое и правдивое видео о заводе беленой целлюлозы

Жалобы на неприятный запах и плохое самочувствие, фиксация выбросов в окружающую среду и попытки добиться экологической справедливости — это процессы, которые неизбежно сопровождают деятельность завода беленой целлюлозы в Светлогорске.

С 2012 года жители Светлогорска ведут борьбу с мощным производственным гигантом — предприятием по отбеливанию целлюлозы. С самого начала у людей не было доверия ни к качеству строительства, ни к его безопасности и безвредности для окрестностей, так как технологии, что были взяты за основу, являются давно устаревшими.

По этому поводу экологи решили обратиться с повесткой в ​​суд на заказчика строительства — ОАО «Светлогорский ЦКК» с требованием отказаться от использования диоксида хлора при отбеливании целлюлозы. Общественное объединение «Экодом», что выступала с повесткой, ради подтверждения законности требований предоставило документы, которые доказывали, что хлорная технология отбеливания устарела и является вредной. К сожалению, суд встал на сторону промышленников.

С запуском производственного процесса на заводе местные жители начали фиксировать многочисленные выбросы вредных веществ в окружающую среду. Последний из таких случаев произошел в начале текущего года, 19 января.

На этот раз проблема сброса заводом стоков в реку Березину обеспокоило украинскую сторону:

«До недавнего времени в Украине о экологических проблемах Беларуси никто ничего не говорил. Но при этом большинство людей в Украине думает, что экологическая обстановка в Беларуси значительно лучшее. В общем, это правда, за исключением нескольких эпицентров, типа Новополоцка, Светлогорска и некоторых других мест. Так, в Украине тоже хватает экологически неблагоприятных городов, но ни в одном из них нет таких масштабов загрязнения и нет таких предприятий, отходы из которых сбрасывались бы в реки. и те фотографии, и видео из Светлогорска, которые были опубликованы в сети не так давно, стали толчком для того, чтобы в Украине начали говорить о реальном экологическом положении дел в Беларуси. Впервые наше министерство экологии обратилось к аналогичному министерству Беларуси с просьбой дать разъяснение по поводу сложившейся ситуации. А также впервые наше агентство водных ресурсов начало регулярный сбор воды из Днепра на границе Беларуси и Украины. Действительно, шестая часть воды в Днепре — с Березины », — прокомментировал сайту правозащитного центра «Весна» украинский экологический эксперт, представитель организации «Экология — право человека» Алексей Василюк.

В свою очередь, общественные активисты Светлогорска сделали небольшое видео, в котором кратко и правдиво рассказали об истории борьбы за экологическую справедливость и нежелание властей слушать и идти навстречу людям.