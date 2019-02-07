Светлогорские активисты привезли министру природных ресурсов бутылку со стоками с «вонючего» завода

Светлогорские активисты попали на прием к главе природоохранного ведомства. Министр обещал разобраться.

Активисты из Светлогорска 6 февраля в Минске обсудили проблему слива в реку неочищенных стоков завода беленой целлюлозы с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком.

Как рассказала БелаПАН член инициативной группы по мониторингу ситуации с заводом правозащитница Алена Маслюкова, к чиновнику отправилось пять активистов, однако всем вместе им на прием попасть не удалось.

«Нас разбили на три группы. Фактически по одной и той же проблеме мы трижды ходили в кабинет министра», — сказала она.

«Первый, кто пошел к министру, — наш активист Андрей Смоленчук, — понес с собой бутылку с водой, отобранной из ливневой канализации, из которой с завода прямо в Березину сливаются различные нечистоты, причем не через фильтры и систему очистки, — отметила Маслюкова. — Он эту бутылку поставил на стол перед министром. Это вызвало шок, сразу же позвали службу охраны — бутылку забрали, связались с лабораторией и отправили воду на анализ».

Активисты обсудили с министром ситуацию, когда 19 января с территории завода в озеро Ореховое была слита грязная жидкость с пеной.

«Министр будто бы оправдывался, говорил, что понимает эту проблему, — заявила правозащитница. — Сказал, что они стремятся ее решить, что несколько раз накладывали на предприятие большие штрафы. <...> Он сказал, что для Белгидромета уже приобрели прибор, который будет измерять концентрацию метилмеркаптана (иначе метантиола, бесцветного ядовитого газа с сильным тошнотворным запахом. — БелаПАН) на заводе. До конца февраля этот прибор должен заработать».

«Министр пообещал, что он разберется также с вопросами некачественных и неполных ответов, которые нам дают по ситуации на заводе. Мы сказали, что у нас есть информация о сокрытии и умышленном занижении реальных показателей измерений, что нам дается недостоверная информация. Худык сказал, что проверит это, хотя у нас есть точная информация о том, что распоряжение не показывать реальную картину поступало сверху», — добавила она.

В марте активисты намерены попасть на прием к председателю концерна «Беллесбумпром» Юрию Назарову. В компетенцию концерна входят вопросы технического характера и непосредственно состояния завода.