Житель Светлогорска познакомился с девушкой, утром гостья пропала вместе с одеждой жены и монитором. На помощь пришел эксперт

Благодаря специалисту удалось установить личность подозреваемой в воровстве.

Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области. События разворачивались поздним вечером. Возвращаясь домой, мужчина познакомился девушкой и пригласил в квартиру для распития спиртных напитков. Употребляя алкоголь, который девушка принесла с собой, пара неплохо провела остаток вечера и ночь.

Хозяин проснулся около 9 утра увидел, что вчерашняя спутница покинула его, вдобавок забрала с собой монитор от компьютера. Потерпевший обратился в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра выяснилась интересная деталь: гостья оставила на месте преступления свою одежду. При этом никто из жильцов дома, а также потерпевший, девушку не запомнили.

Зацепку к разгадке тайны дал эксперт-криминалист, который обнаружил на стакане следы рук. Отпечатки незамедлительно направили для проверки по базе данных «АДИС Дакто 2000».





В результате удалось выяснить личность незнакомки. Спустя несколько часов подозреваемую задержали. В кабинете следователя она пояснила, что монитор в ломбард сдал ее супруг.

Как установило следствие, девушка проснулась ночью, оделась в одежду супруги потерпевшего и вышла незамеченной из квартиры, прихватив монитор. Придя домой, оставила монитор в прихожей и легла спать. После от супруга узнала, что монитор он сдал ломбард за 10 рублей. О том, что вещь была похищена супругой, мужчина не знал.

В отношении жительницы Светлогорска было возбуждено уголовное дело за тайное хищение имущества.