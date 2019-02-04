В Светлогорске из цистерны разлился бензин, ЧП ликвидировали спасатели — видеофакт

Из 60-тонной цистерны начал вытекать бензин АИ-92, площадь розлива составила десять «квадратов». Смотрите на видео, как спасатели ликвидировали аварию.

Инцидент произошел накануне на железнодорожной станции «Светлогорск на Березине». Цистерна находилась на резервных путях.

«По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что в районе нижнего сливного клапана железнодорожной цистерны имеется капельная течь бензина АИ-92 (41 капля в минуту), площадь розлива составляет 10 квадратных метров», — проинформировали в Гомельском областном УМЧС.

Спасатели на месте розлива, чтобы предотвратить возгорание, создали пенную подушку. Работники станции зажали сливной клапан, после чего течь была устранена. Затем цистерна отправилась дальше по маршруту — на станцию «Жлобин».

Авария не повлияла на движение поездов на станции и не нанесла ущерба окружающей среде.