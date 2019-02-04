В Светлогорске из цистерны разлился бензин, ЧП ликвидировали спасатели — видеофакт
- 04 февраля 2019, 16:51
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Места: Светлогорск (1585)
Метки: Происшествия (13878), Авто (6329)
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