Под Светлогорском водитель Volkswagen сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП, но его все равно задержали

  • 04 февраля 2019, 14:40
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В субботу в Светлогорском районе под колеса автомобиля попал 49-летний велосипедист. Водитель решил не дожидаться приезда ГАИ и скрылся. «Прятался» он недолго.

Авария произошла на автодороге «Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье». Велосипедист ехал в попутном направлении, когда его сбил Volkswagen.

Мужчину с травмами госпитализировали в районную больницу.

Водитель по-видимому надеялся выйти сухим из воды и покинул место аварии. Однако вскоре его личность была установлена, а он задержан недалеко от места происшествия, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. Впрочем, в подобную ситуацию он попадает не впервые. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за оставление места ДТП.




gomel.today
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