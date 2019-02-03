В Светлогорском районе реконструкторы военно-исторических клубов показали бой за одну из деревень — фоторепортаж
- 03 февраля 2019, 09:53
- 572
- 0
Места: Светлогорск (1583)
«Увидимся в Вальгалле». Все спецслужбы Гомеля были подняты на ноги из-за ЧП в СШ № 55, старшеклассников допрашивали до позднего вечера
Гомельчане могут сдать старый телевизор за 4000 рублей. Но есть одно «но»
«Позвонила и пошла вешаться в ванну». Что известно о трагедии в Молодечно, где женщина задушила 8-летнего сына
В Гомеле затопило «Евроопт» на Хатаевича, вода со второго этажа стекала на первый — видеофакт
Давят на больное, обещают дорогие подарки и отвозят домой за документами. Как в Гомеле наглые продавцы «разводят» людей на кредиты в 3200 рублей
«Самый трудный выбор в жизни: вызвать на родную мать бригаду психиатров или потерпеть, пока паранойя не станет записью в ее медкарте?» История одной гомельской семьи, которая боролась со страшным диагнозом, без хэппи-энда
Новости партнеров