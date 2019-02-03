В агрогородке Дуброва Светлогорского района сегодня отмечают торжественную дату — 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В феврале 1944-го в этих местах находился укрепленный узел вражеской обороны. Поэтому за Дуброву и окрестные деревни разгорелись ожесточенные сражения.

Стрелковым дивизиям 48-й армии 1-го Белорусского фронта предстояло прорвать линию обороны и выбить гитлеровцев, занимавших позиции на господствующих высотах. Счет потерям при выполнении этой задачи шел на тысячи. Только в самой Дуброве захоронено более 2300 военнослужащих Красной Армии.









Их памяти был посвящен торжественный митинг с минутой молчания, возложением цветов и воинским салютом. Участие в нем приняли и родственники погибших, которые приехали из России и Грузии. Для гостей подготовили тематический концерт, всех желающих накормили солдатской кашей, ставшей одним из символов военно-полевого быта тех времен. А ключевым событием стала реконструкция одного из боев, продемонстрированная членами военно-исторических клубов из Минска, Гомеля и Калинковичей.























