Фотофакт: под Светлогорском столкнулись микроавтобус и трактор, один из водителей в больнице

  • 30 января 2019, 10:08
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Вчера утром в Светлогорском районе на автодороге «Бобруйск — Мозырь — гр.Украины» произошла авария — столкнулись микроавтобус и трактор.

Как сообщили в УВД, 26-летний водитель Iveco Daily не учел безопасную дистанция до двигавшегося впереди в попутном направлении трактора и врезался в него.

В результате ДТП водитель авто получил травмы и госпитализирован.






gomel.today
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Места: Светлогорск (1582)

Метки: Авто (6315), Область (6449), Происшествия (13850)

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