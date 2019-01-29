В Светлогорском районе «Ивеко» столкнулась с трактором. Водителя пришлось вызволять спасателям — фото
- 29 января 2019, 13:39
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Места: Светлогорск (1581)
Метки: Авто (6311), Происшествия (13841), Область (6443)
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