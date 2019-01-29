В Светлогорском районе «Ивеко» столкнулась с трактором. Водителя пришлось вызволять спасателям — фото

  • 29 января 2019, 13:39
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Сегодня утром в 8:34 спасателям поступило сообщение о ДТП в Светлогорском районе на трассе «Бобруйск-Паричи-Калинковичи», недалеко от деревни Красновка.

Микроавтобус «Ивеко», за рулем которого находился 27-летний водитель, столкнулся с трактором «МТЗ». В результате столкновения водитель буса оказался заблокирован в салоне. Спасателям пришлось применить гидравлический инструмент, чтобы извлечь пострадавшего из машины.

Как сообщает МЧС, водителя со сломанной правой ногой госпитализировали. 58-летний водитель трактора в медицинской помощи не нуждался.











gomel.today
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Места: Светлогорск (1581)

Метки: Авто (6311), Происшествия (13841), Область (6443)

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