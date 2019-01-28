В Светлогорске двое парней вскрывали машины и воровали аккумуляторы. Милиция задержала злоумышленников и ищет потерпевшего

  • 28 января 2019, 13:00
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В октябре прошлого года в Светлогорске была совершена серия краж. Злоумышленники похитили пять аккумуляторов с автомобилей, припаркованных во дворах.

Как рассказали в Светлогорском РОВД, четыре кражи уже раскрыты. В ходе проведения оперативных действий, милиционеры установили злоумышленников. Ими оказались два молодых парня — один житель Светлогорска, второй — Жлобина.

Похищенные аккумуляторы также изъяты, установлены владельцы, кроме одного. Сейчас светлогорские милиционеры устанавливают владельца аккумуляторной батареи марки MegaBatt в корпусе чёрно-оранжевого цвета. Её украли из автомобиля в микрорайоне Березина или Полесье. Серийный номер 0614245307.


Владельца просят позвонить в РОВД по номеру 8 044 761 77 47.




Ранак
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Места: Светлогорск (1580)

Метки: Авто (6305), Криминал (11338)

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