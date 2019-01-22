Светлогорским активистам не дают провести пикет против завода беленой целлюлозы

Гомельский областной суд 22 января отказал в удовлетворении жалобы активистов, которым не разрешили провести пикет с требованием остановить вредные выбросы завода беленой целлюлозы, построенного под Светлогорском рядом с деревней Якимова Слобода.

«Итог суда ожидаемый. Даже наш довод о том, что мы не свои собственные интересы хотели отстаивать во время проведения массовой акции, а жителей Светлогорска и Якимовой Слободы — интересы общественные, для суда это оказался не довод», — отметила в комментарии для БелаПАН член инициативной группы правозащитница Алена Маслюкова.

Ранее активисты подали 10 заявок в Светлогорский райисполком на проведение митингов и на все получили отказы.

Власти не разрешили провести акции на стадионе «Бумажник» — единственной разрешенной для массовых мероприятий площадке в городе — под теми предлогами, что в заявленное время на стадионе пройдут спортивные состязания или мероприятий под эгидой БРСМ. Хотя очень часто анонсированные властями мероприятия не проводились

По мнению Маслюковой, и исполнительной, и судебной властью «нарушаются права на экологическую безопасность, информацию, мирное собрание, свободное высказывание мнения».

Активисты намерены обращаться в Комитет ООН по правам человека.