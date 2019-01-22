Светлогорским активистам не дают провести пикет против завода беленой целлюлозы
- 22 января 2019, 19:39
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Места: Светлогорск (1577)
Метки: Гражданское общество (2064), Область (6422)
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