«Вонючий» завод в Светлогорске сливает в озеро какую-то гадость — фото, видео

Экологические активисты обратились в правоохранительные органы по поводу вредных сливов светлогорского завода беленой целлюлозы.

В Светлогорске экологические активисты обратились в милицию и подготовили заявление в Следственный комитет по поводу загрязнения реки Березина неизвестными веществами с нового завода беленой целлюлозы.





Как сообщила БелаПАН правозащитница Алена Маслюкова, она и экоактивисты 19 января зафиксировали на фото и видео слив грязной жидкости коричневого цвета с пеной из ливневой канализационной трубы с территории завода. Труба ведет в озеро Ореховое, откуда вода поступает в Березину.

«Нам доподлинно известно, что данная ливневка не предусмотрена для слива каких-либо веществ с завода», — сказала Маслюкова.

Активисты вызвали МЧС. Сотрудники ведомства также зафиксировали сброс жидкости. Затем было составлено заявление в милицию по поводу нарушения экологического законодательства. Аналогичный документ готовится для Следственного комитета.

Маслюкова обращает внимание, что с начала года деревню Якимова Слобода и город Светлогорск периодически накрывает сильной вонью от китайского завода, но ни руководство предприятия, ни компетентные органы не предпринимают мер для защиты граждан от выбросов.





«Жительницы Якимовой Слободы ходили на прием к руководству Светлогорского ЦКК, там сказали, что вонять в деревне не должно», — сказала Маслюкова.

Группа жителей Светлогорска записалась на прием к министру природных ресурсов на 6 февраля.

«Что вообще происходит на заводе, нам неизвестно. Только доходит инсайдерская информация, что там то авария, то поломка, то пеной сильно залило в районе очистных сооружений. Мы имеем право на полную и объективную информацию о работе завода, так как его работа напрямую угрожает жизни и здоровью граждан», — подчеркнула правозащитница.

На просьбу БелаПАН прокомментировать ситуацию руководство предприятия предложило написать официальный запрос.





Завод беленой целлюлозы строится китайской корпорацией САМСЕ с 2012 года, несмотря на протесты местных жителей. Ввод предприятия в эксплуатацию неоднократно переносился. Из-за пусконаладочных работ в Светлогорске и Якимовой Слободе с декабря 2017 года периодически сильно воняет.

По неофициальной информации, в октябре 2018 года китайцы покинули завод.