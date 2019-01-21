В Светлогорском районе автомобиль насмерть сбил 50-летнего пешехода

  • 21 января 2019, 13:12
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В воскресенье примерно в 18.25 под Светлогорском случилась авария: Volkswagen сбил мужчину, находившегося на полосе движения.

Как сообщили в УВД, мужчину в травмами госпитализировали в районную больницу. Однако попытки медиков спасти жизнь пострадавшему не увенчались успехом. Он скончался.

По факту ДТП проводится проверка.




gomel.today
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Места: Светлогорск (1575)

Метки: Авто (6278), Область (6417), Происшествия (13772)

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