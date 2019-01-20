В Светлогорске в подвале повесился пенсионер

  • 20 января 2019, 09:50
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19 января в первой половине дня в подвале жилого дома в м-не Первомайский было обнаружено тело мужчины.

По имеющейся информации, погибшему было 72 года. Накануне он ушел из дома и не ночевал. Утром его, уже мертвого, обнаружила жена.


На месте работает оперативно-следственная группа.

Признаков, указывающих на криминальную причину смерти, нет. Проводится проверка.




Наталья Лешкевич, Ранак
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Места: Светлогорск (1574)

Метки: Происшествия (13760), Область (6409)

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