В Светлогорске в подвале повесился пенсионер
- 20 января 2019, 09:50
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Наталья Лешкевич, Ранак
Места: Светлогорск (1574)
Метки: Происшествия (13760), Область (6409)
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