2 бутылки водки, 2 пачки сигарет и хлеб: в Светлогорском районе возбуждено уголовное дело

Что делать, если денег нет, но выпить очень хочется? Ответ на этот вопрос для себя 21-летний молодой человек нашел очень быстро.

10 января, около 13:00 он вошел в магазин РайПО деревни Михайловка и направился к прилавку. По его просьбе продавец выставила на прилавок 2 бутылки водки, 2 пачки сигарет и хлеб. На требование оплатить покупку он не отреагировал, раскладывая все по карманам. Затем направился к выходу, где толкнул покупательницу и скрылся.

— Фактически он открыто похитил товар, не расплатившись за него, — отметила следователь Светлогорского РОСК Татьяна Кравченко.

По словам Татьяны Кравченко, начиная с 2015 года, у него уже было несколько судимостей, в том числе — за кражи и грабежи. В декабре прошлого года он был осужден за кражу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст.206 УК Республики Беларусь, которая предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.