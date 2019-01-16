В Светлогорске в состоянии алкогольной комы скончался водитель одного из предприятий

Мужчина поступил в Светлогорскую центральную райбольницу в минувшую пятницу, 11 января.

Пациента доставила скорая помощь с его места жительства. На момент госпитализации 55-летний мужчина находился в состоянии алкогольной комы.

— Проведенная в больнице экспертиза констатировала алкогольное опьянение тяжелой степени, — сообщил «Гомельскай праўдзе» официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев. — В крови у мужчины, который, к слову, работал водителем, оказалось 4,93 промилле алкоголя, что практически считается смертельной дозой.

Врачи два дня боролись за жизнь пациента, однако 13 января он скончался. Как отмечают эксперты, в алкогольную кому можно впасть при степени опьянения от 3,5 до 6 промилле. С учетом индивидуальных особенностей организма, смерть наступает при опьянении от 3,5 промилле алкоголя в крови.