Свобода собраний по-светлогорски. Власти 10 раз подряд отказали активистам в проведении митингов против «вонючего завода»

В течение последних двух месяцев светлогорские влаcти 10 раз подряд отказали жителям города в реализации их конституционного права на мирные собрания. Поводом провести митинги стали вредные выбросы метилмеркаптанов с Завода беленой целлюлозы, которые отравляют окружающую среду, жителей города и деревни Якимова Слобода.

Местные активисты подавали заявки на проведение в городе массовых мероприятий на специально установленной для этих целей площадке — стадионе «Бумажник», однако ни одна из них не была удовлетворена.

Для отказа власти беззастенчиво используют примитивные уловки: они сообщают заявителям, что на стадионе в это время запланировано другое мероприятие.

Вот например, заявку на 29 сентября на проведение массового мероприятия подавал активист инициативной группы по контролю за работой завода беленой целлюлозы (ЗБЦ) Анатолий Змитрович.

«В указанное время — с 16.00 до 18.00 29 сентября — на стадионе будет проходить запланированное ранее мероприятие — Республиканское легкоатлетическое спортивно-массовое мероприятие „300 талантов для Королевы“. В связи с этим райисполком отказывает Вам в проведении массового мероприятия», — сообщил заявителю заместитель председателя Светлогорского райисполкома Константин Петровский.

Таким образом ответили заявителям и 6 октября. Однако на этот раз правозащитница Елена Маслюкова довела через суд, что в этот день и именно в то время, на которое активисты подавали заявку (около 16 часов), на стадионе ничего не происходило. В подтверждение своих слов Елена Маслюкова продемонстрировала в суде, который состоялся 16 октября, видео и фото с пустого стадиона. Однако суд попросту проигнорировал все доводы правозащитницы.

Следующую отказ рассматривал суд Светлогорского района 12 ноября. И на этот раз местная фемида закрыла глаза на самоуправство районной власти.

Несколько активистов и правозащитница Елена Маслюкова вынуждены были обратиться с жалобой на судебное решение в Гомельский областной суд, который назначил рассмотрение дела на 22 января. Копия определения облсуда о рассмотрении дела в апелляционном суде направлена ​​также и в Светлогорский райисполком.





«Начинается второй этап борьбы с решениями Светлогорского районного исполнительного комитета по отказу в проведении митинга 6.10.18 на стадионе „Бумажник“ по проблеме вредных выбросов ЗБЦ и нарушения экологических прав людей», — сообщила Елена Маслюкова на своей странице в фейсбуке.