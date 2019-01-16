Светлогорский суд разрешил воспитывать ребенка отцу, ранее лишенному родительских прав. Но вмешалась прокуратура

Прокуратура Гомельской области способствовала защите прав матери и несовершеннолетнего сына от неправомерных действий отца, лишенного родительских прав. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БелТА.

В 2010 году суд Светлогорского района расторг брак между супругами, их общий несовершеннолетний сын остался проживать с матерью.

Через время отец мальчика снова обратился в районный суд, чтобы обязать бывшую супругу не препятствовать его участию в воспитании ребенка. Коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда в 2014 году закрепила детали и периодичность встреч отца с сыном.

Однако мужчина неоднократно надолго забирал мальчика без ведома и согласия матери, вывозил за пределы страны. Взволнованная женщина обращалась в милицию с заявлением об исчезновении сына. Затем она вынужденно ограждала его от встреч с отцом. Бывший супруг настаивал на принудительном исполнении судебного решения о порядке общения с ребенком и просил привлечь экс-жену к ответственности.

При изучении гражданского дела прокуратура Гомельской области выяснила, что еще в 2013 году решением суда Ленинского района Минска мужчина был лишен родительских прав в отношении сына. И решение суда вступило в законную силу. Однако в 2014 году при установлении порядка общения сына с отцом приложенное к делу заключение, в котором сообщалось об этом факте, осталось без внимания.

По закону гражданин, лишенный родительских прав, утрачивает право на воспитание ребенка, общение с ним, его представительство. Поэтому прокурор Гомельской области Виктор Морозов принес протест на определение судебной коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда от 2014 года. В итоге судебный акт об участии мужчины в воспитании сына отменен, требования истца остались без удовлетворения.