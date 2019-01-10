Покушение на убийство. В Светлогорском районе пьяный мужчина едва не зарезал свою приятельницу

Едва не закончилось трагедией застолье в Паричах накануне Нового года. А ведь все началось с банального и, казалось бы, безобидного предложения выпить в компании.

Как поведал «СН» следователь Светлогорского РОСК Вадим Шабловский, 30 декабря встретились две знакомые дамы, которые мучились от похмелья. По пути в магазин они встретили мужчину, согласившегося составить им компанию. У женщин были деньги, и они, прикупив вино, направились к одной из них домой. Расположившись в уютной обстановке, компаньоны выпили. И поначалу в самом деле все шло хорошо.

Тем временем, 33-летний житель Паричей, получивший накануне деньги, шел к своему товарищу. Надо сказать, предстоящий праздник они начали отмечать уже с утра. Распив полбутылки водки, гость ушел. По пути домой он купил еще бутылку водки. Проходя мимо дома, в котором проживает его знакомая, он увидел свет в окне и решил зайти в гости. Надо же было такому случиться, что это была квартира той женщины, где собралась компания. Гость был принят радушно, и веселье продолжилось.

Через некоторое время хозяйка квартиры и мужчина, принимавший участие в застолье до прихода гостя, отправились спать. Женщина и второй мужчина остались за столом. В процессе общения между ними возник конфликт, переросший в спор. Подогретое алкоголем сознание потребовало радикального разрешения противоречий. Вытащив нож, который он всегда носил с собой, мужчина ударил спорщицу в область сердца. Но поскольку она тоже была основательно пьяна, то не сразу поняла всю серьезность произошедшего и прилегла отдохнуть.

Через 3-4 часа после произошедшего проснулась хозяйка квартиры. Она-то и увидела, что вся кровать, на которой лежала пострадавшая, — в крови, а сама женщина уже едва хрипит и на вопросы не отвечает. Хозяйка вызвала скорую помощь. И лишь оперативное вмешательство медиков спасло жизнь пострадавшей, висевшую на волоске от смерти.

Злоумышленника искать не пришлось: будучи пьян, не отдавая себе отчет в том, что совершил, он, как ни в чем не бывало, здесь же лег спать.

— Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, он заключен под стражу. Между тем, он — вполне обычный человек, за последние несколько лет ни в чем противоправном замечен не был, — отметил Вадим Шабловский. — И всему виной — непомерное количество алкоголя, употребленное накануне. Оно и довело мужчину до состояния, находясь в котором, он перестал контролировать свои действия.