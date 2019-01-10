9 января около 10 утра на трассе между деревнями Стужки и Ракшин было зафиксировано ДТП с участием двух автомобилей, «Ниссана» и ВАЗ-21112.

Как рассказывает водитель «Ниссана», она ехала по трассе в сторону Светлогорска. В противоположном направлении, в сторону городского поселка Паричи, двигался ВАЗ. В какой-то момент водитель ВАЗа решил пойти на обгон, но, по-видимому, не рассчитал расстояние до автомобилей на встречке. Он попытался затормозить, чтобы вернуться в свой ряд, но машину занесло, развернуло на 360 градусов и отбросило на «Ниссан».









«Я даже думала, что мы разминемся, но не получилось. Удар пришелся в левое переднее крыло», — рассказала ranak.me водитель «Ниссана».

В ДТП никто не пострадал, повреждены транспортные средства.







