«Думала, что мы разминемся, но не получилось». Под Светлогорском столкнулись ВАЗ и «Ниссан» — фото

  • 10 января 2019, 11:27
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9 января около 10 утра на трассе между деревнями Стужки и Ракшин было зафиксировано ДТП с участием двух автомобилей, «Ниссана» и ВАЗ-21112.

Как рассказывает водитель «Ниссана», она ехала по трассе в сторону Светлогорска. В противоположном направлении, в сторону городского поселка Паричи, двигался ВАЗ. В какой-то момент водитель ВАЗа решил пойти на обгон, но, по-видимому, не рассчитал расстояние до автомобилей на встречке. Он попытался затормозить, чтобы вернуться в свой ряд, но машину занесло, развернуло на 360 градусов и отбросило на «Ниссан».



«Я даже думала, что мы разминемся, но не получилось. Удар пришелся в левое переднее крыло», — рассказала ranak.me водитель «Ниссана».

В ДТП никто не пострадал, повреждены транспортные средства.






Наталья Лешкевич, Ранак
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Места: Светлогорск (1568)

Метки: Авто (6224), Область (6375), Происшествия (13691)

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