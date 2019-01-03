Фотофакт: под Светлогорском Peugeot перевернулся и уткнулся кабиной в кювет
- 03 января 2019, 19:02
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Наталья Лешкевич, Ранак
Места: Светлогорск (1566)
Метки: Авто (6202), Область (6356), Происшествия (13642)
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