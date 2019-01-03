Фотофакт: под Светлогорском Peugeot перевернулся и уткнулся кабиной в кювет

Около 16 часов было зафиксировано ДТП на подъезде к Светлогорску со стороны промзоны.

Микроавтобус ехал от «Сосновоборского кольца». Помимо водителя, в автомобиле находились еще два человека.









Не доезжая примерно 300 метров до поворота, водитель не справился с управлением. «Peugeot» отбросило на обочину, где он перевернулся вверх колесами.

Как поясняют участники ДТП, они притормозили перед идущим впереди транспортом, микроавтобус занесло и выбросило в кювет.

Водитель и находившиеся в момент аварии в машине два пассажира не пострадали. Водитель предварительно был трезв.







