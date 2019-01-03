Фотофакт: под Светлогорском Peugeot перевернулся и уткнулся кабиной в кювет

  • 03 января 2019, 19:02
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Около 16 часов было зафиксировано ДТП на подъезде к Светлогорску со стороны промзоны.

Микроавтобус ехал от «Сосновоборского кольца». Помимо водителя, в автомобиле находились еще два человека.



Не доезжая примерно 300 метров до поворота, водитель не справился с управлением. «Peugeot» отбросило на обочину, где он перевернулся вверх колесами.

Как поясняют участники ДТП, они притормозили перед идущим впереди транспортом, микроавтобус занесло и выбросило в кювет.

Водитель и находившиеся в момент аварии в машине два пассажира не пострадали. Водитель предварительно был трезв.






Наталья Лешкевич, Ранак
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Места: Светлогорск (1566)

Метки: Авто (6202), Область (6356), Происшествия (13642)

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