Короткие халатики, беременная Снегурочка. Врачи в Светлогорске устроили конкурс видеопоздравлений

Светлогорские врачи решили нетривиально поздравить коллег и пациентов с Новым годом. Сразу несколько медколлективов Центральной районной больницы сняли видеоролики, в которых люди в белых халатах выглядят несколько непривычно: откровенно танцуют, забавно поют и не боятся показаться смешными и несерьезными.

Затеял конкурс профсоюзный комитет Светлогорской ЦРБ.

— Много лет подряд у нас был конкурс на лучшее новогоднее украшение подразделений. Немного надоело. К тому же из года в год заметили такую тенденцию: побеждали в конкурсе богатые — те, кто потратил больше денег на украшения. И вот они побеждали, затем получали денежный приз — и снова «богато» украшали, и снова становились первыми. Поэтому в этом году мы решили всех поставить в равные условия, — объясняет председатель профсоюзного комитета Светлогорской ЦРБ Александр Бурак.

По его словам, никто не ожидал, что желающих поучаствовать в конкурсе будет так много. Сейчас свои ролики на суд зрителей представили уже шесть медицинских коллективов.

Победителя определят 28 декабря. На итоговой планерке руководители и врачи структурных подразделений проголосуют за лучший ролик. Дополнительно приз зрительских симпатий получит ролик, набравший больше всех лайков в «Одноклассниках» и VК.

Победители получат грамоты и денежные призы от профсоюзного комитета.