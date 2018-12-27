Оставил 10 рублей на хлеб. Под Светлогорском задержали грабителя, обокравшего пенсионерку в Витебской области

Лепельские правоохранители задержали грабителя, обворовавшего 88-летнюю старушку, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Ограбление произошло в деревне Двор Суша. Около шести часов вечера, разбив окно на веранде, в дом к пожилой женщине проник незнакомый мужчина и потребовал полученную накануне пенсию. Под угрозой расправы старушка отдала все Br420, однако грабитель решил оставить ей Br10 на хлеб.

«Как удалось установить, злоумышленником оказался уроженец Шумилинского района 1986 года рождения. Деревенский дом, где проживает одинокая женщина, он присмотрел заранее, когда приезжал в деревню для продажи дров. Для совершения преступления он проехал на велосипеде более 30 км», — отметила Ольга Шкуратова.

Для раскрытия ограбления сотрудниками уголовного розыска было опрошено население близлежащих населенных пунктов. Подозрения пали на последнего покупателя магазина в одной из деревень Бешенковичского района. Мужчина, схожий по приметам с грабителем, приобрел несколько бутылок спиртного, сигареты и продукты. Задержали злоумышленника правоохранители далеко от родных мест — в Светлогорском районе Гомельской области, он уехал к знакомой.

Лепельским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК Беларуси. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и грабеж.