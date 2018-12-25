В Светлогорском районе мужчина из баков карьерной техники слил более 170 л дизтоплива
- 25 декабря 2018, 15:37
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Места: Светлогорск (1562)
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