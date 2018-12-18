Мужчина на велосипеде провалился под лед под Светлогорском и спасся, воткнув в край полыньи нож

Сегодня утром под Светлогорском чудом спасся пенсионер, ехавший по льду на велосипеде.

Инцидент произошел на арендном водохранилище. Мужчина ехал на рыбалку, но лед не выдержал. До берега было около 500 метров, глубина в этом месте — примерно 8 метров, сообщает Оnliner.by. Помогли спасательный жилет и смекалка: 68-летний мужчина зацепился ножом за край полыньи. К счастью, неподалеку находились люди, которые успели помочь мужчине выбраться и вызвали скорую.

Пенсионер госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.