Из бюджета выделят 350 тысяч на приборы для измерения вредных выбросов от ЦКК в воздухе Светлогорска

Министерству природы выделят деньги на приборы для измерения в воздухе метилмеркаптанов, которые, возможно, попадают в атмосферу из-за деятельности Светлогорского ЦКК. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

До конца года из республиканского бюджета Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды для Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды будет выделено 350 тыс. рублей для проведения закупки приборноаналитического комплекса для количественного определения содержания метилмеркаптана и его гомологов в атмосферном воздухе и выбросах производств, технологические процессы которых связаны или потенциально связаны с образованием меркаптанов.

Напомним, завод по производству беленой целлюлозы начал работу в конце прошлого года. С тех пор местные жители стали жаловаться на «удушающий специфический запах». На предприятии ситуацию с неприятным запахом называли временной: мол, когда все линии будут работать на полную мощность, вопросы отпадут. Также там заверили, что выбросы не вредят здоровью.

В «Беллесбумпроме» пояснили, что соблюдение экологических требований на заводе сульфатной беленой целлюлозы находится под строгим контролем руководства предприятия и соответствующих служб, а заборы воздуха для контроля осуществляются каждые четыре часа.

Осенью инициативная группа по мониторингу ситуации вокруг завода беленой целлюлозы в Светлогорске получила ответ на коллективное обращение в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Из него следует, что «зловонные запахи», от которых страдают жители райцентра и близлежащих деревень, не предусмотрены проектом завода. Проектная документация, которая прошла государственную экологическую экспертизу, определяла, что все подобные запахи (метилмеркаптан и другие) должны обезвреживаться и не попадать в атмосферный воздух. Проектом не были установлены объемы выбросов метилмеркаптанов, а также не планировался контроль этих выбросов.

После пробного пуска завода в ноябре 2017 года деревню Якимова Слобода и город Светлогорск снова «накрыло» вонью. Вместе с тем руководство завода утверждало, что нормативы не нарушены, газы низкой концентрации не вредны для здоровья.

В своем ответе Минприроды указывает, что проектная документация, которую скорректировали с учетом выбросов метилмеркаптанов, пройдет новую экологическую экспертизу. Степень воздействия завода на окружающую среду с учетом выбросов будет оценена повторно. Минприроды и Светлогорский ЦКК закупают соответствующее оборудование и разрабатывают методики измерения выбросов вредных веществ.