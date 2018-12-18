Фотофакт. Рабочим «Химволокна» подарили тушенку двухлетней давности

Работникам предприятия в Светлогорске выдали новогодние подарки: деньги, конфеты, тушенку.





На банке с тушеной свининой Березовского мясокомбината указано, что она произведена в сентябре 2016 года. Ее фотографии опубликовали в Telegram-канале NEXTA. Употреблять продукт пока можно: срок годности — три года.