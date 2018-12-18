Фотофакт. Рабочим «Химволокна» подарили тушенку двухлетней давности

  • 18 декабря 2018, 09:28
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Работникам предприятия в Светлогорске выдали новогодние подарки: деньги, конфеты, тушенку.


На банке с тушеной свининой Березовского мясокомбината указано, что она произведена в сентябре 2016 года. Ее фотографии опубликовали в Telegram-канале NEXTA. Употреблять продукт пока можно: срок годности — три года.




Naviny.by
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Места: Светлогорск (1559)

Метки: Общество (32607)

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