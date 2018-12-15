В грибах Светлогорского района превышено содержание радиоактивных веществ

Ученые выяснили, что около 70% радиации, поступающей в организм через естественные источники, приходится на пищу и воду. Поэтому важно вовремя обнаруживать радиоактивные продукты питания, чтобы защитить себя и родных от воздействия ионизирующего излучения изнутри.

По информации Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в ноябре 2018 года подразделениями радиационного контроля области проведены исследования 1445 проб пищевых продуктов на содержание цезия-137.

Из государственного сектора исследовано 99 проб, превышений ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия −137 и стронция — 90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)» не выявлено.

Из частного сектора исследовано 1346 проб пищевых продуктов, превышения РДУ-99 выявлены в 58 (4,3%) пробах.

Превышения зарегистрированы в 52 пробах грибов свежих и продуктов их переработки в Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском и Хойникском районах, удельная активность содержания цезия −137 составила от 380 Бк/кг (Гомельский район) до 15397 Бк/кг (Ветковский район), при норме — 370 Бк/кг. В 6 пробах грибов сушеных в Гомельском, Добрушском, Калинковичском, Мозырском, Наровлянском и Речицком районах уровни содержания цезия-137, превышающие норматив (2500 Бк/кг для грибов сушеных), находятся в интервале от 3349 Бк/кг (Речицкий район) до 9543 Бк/кг (Калинковичский район). Проведены исследования 79 проб воды, превышений РДУ-99 не зарегистрировано. На содержание стронция-90 исследовано 115 пробы пищевых продуктов и воды, превышений РДУ-99 не выявлено.

Как помешать процессу накопления радионуклидов в организме?

Риск вредного воздействия радиации через питание снижается при употреблении в пищу:

витаминно-минеральных комплексов (по рекомендации врача);

продуктов с высоким содержанием калия — изюма, бананов, кураги;

продуктов, богатых кальцием — сыров, творога, сырой моркови, капусты; цветных овощей и ягод — свеклы, клубники, черники;

продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — яичного белка, мяса, рыбы, бобовых, творога;

пищевых волокон, которые содержатся в крупах, овощах, фруктах, отрубях.

Мощную защиту от вредного воздействия радиации обеспечивает микроэлемент селен. Он содержится в грибах вешенках, морепродуктах, кокосе, печени птицы, куриных яйцах, чесноке.

Чтобы вывести радионуклиды из организма, врачи рекомендуют также пить больше жидкостей. В некоторых случаях назначают прием отваров мочегонных трав курсами. Полезны и продукты с высоким содержанием пектина — яблоки, слива, свежие соки с мякотью, мармелад, фруктовые желе.