Под Светлогорском Audi насмерть сбил велосипедиста

  • 10 декабря 2018, 11:12
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В субботу примерно в 18.00 под колеса Audi попал велосипедист.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что авария произошла на 53 км. автодороги Р-31 «Бобруйск-Мозырь-граница Украины». 51-летний велосипедист ехал по правому краю проезжей части, когда его сбил автомобиль.

Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте ДТП.




gomel.today
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Места: Светлогорск (1556)

Метки: Авто (6117), Область (6293), Происшествия (13505)

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