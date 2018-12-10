В Светлогорске в подвале дома найден труп мужчины

Утром 9 декабря в подвале дома 10-А в микрорайоне Полесье был обнаружен мертвый мужчина.

По информации ranak. мe, он проживал в том же доме. Накануне вечером домой не пришёл.





Утром его жена пошла в подвал, где и обнаружила тело мужа.

Сотрудники милиции от комментариев пока воздерживаются, на месте работает оперативно-следственная группа.

Умершему было 49 лет.



