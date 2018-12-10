В Светлогорске в подвале дома найден труп мужчины

  • 10 декабря 2018, 10:53
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Утром 9 декабря в подвале дома 10-А в микрорайоне Полесье был обнаружен мертвый мужчина.

По информации ranak. мe, он проживал в том же доме. Накануне вечером домой не пришёл.


Утром его жена пошла в подвал, где и обнаружила тело мужа.

Сотрудники милиции от комментариев пока воздерживаются, на месте работает оперативно-следственная группа.

Умершему было 49 лет.





Наталья Лешкевич, Ранак
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Места: Светлогорск (1556)

Метки: Происшествия (13504), Область (6293)

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