Очищают воду или карманы? В Светлогорске горожанам вновь навязывают покупку дорогих фильтров

Недавно в Светлогорске активно стала обсуждаться новая тема: представители какой-то фирмы продают фильтры для воды. Причем делают это довольно активно. Они утверждают, что в городе вода плохого качества, поэтому гражданам совершенно необходимо приобрести эти чудодейственные устройства.

Примечательно, что, по словам продавцов, их фильтры очищают широкий спектр вредных веществ. А кто сказал, что они там есть, что нужны устройства, которые стоят немалых денег? Но оставим пока в стороне техническую сторону вопроса и обратимся к специалистам за разъяснениями.

— Утверждения насчет плохого качества воды несостоятельны. Никаких превышений вредных примесей в городе не зафиксировано, действует станция обезжелезивания, — заверил нас главный санитарный врач Светлогорского района Александр Лугинец.

А насколько вообще законна подобная деятельность? С этим вопросом мы обратились к начальнику отдела торговли и услуг Светлогорского райисполкома Елене Орловой.

— Фирма, представители которой предлагают гражданам свою продукцию, действует на законных основаниях, все документы в порядке, товар сертифицирован, имеет гарантийный срок, — сообщила Елена Орлова. — После установки фильтра людям предлагается подписать акт выполненных работ. Никто никого не заставляет их покупать. Кстати, в договорах на покупку установки для очистки воды и проведение работ указано, что фирма не является коммунальным предприятием, как о них иногда говорят.

Несколько дней назад в отдел торговли и услуг райисполкома обратились родственники двух женщин преклонного возраста: обеим по 82 года. Одна из них внесла в счет оплаты 100 рублей, но после замечания со стороны: «Что ты делаешь?», отказалась от своего первоначального намерения. Вторая женщина сообщила продавцам, что деньги находятся «на карточке» и якобы попросила проводить ее до банкомата для того, чтобы рассчитаться за услугу стоимостью 380 рублей. А потом произошел казус: сначала женщины согласились на установку фильтра, оплатили товар и работы, но спустя некоторое время решили, что поступили опрометчиво. Так было и в этот раз: когда дети и внуки одной из женщин узнали, куда она потратила деньги, они обратились в отдел торговли с просьбой вернуть их.

Стоит отметить, что покупатели признаются: никто их не заставлял что-либо покупать, просто «пелена какая-то нашла».

По словам Елены Орловой, проблема состоит в другом: договор подписан, и в случае отказа выполнять его условия (например, оплатить полную стоимость работ) фирма имеет законное право подать на заказчика иск в суд, который может разрешить подобную проблему. Поэтому, например, детям стоило бы присмотреть за своими пожилыми родителями, чтобы исключить такое развитие событий, начиная от момента заключения договора.

С формальной, юридической точки зрения все вроде бы верно: представители фирмы действуют вполне законно, их права охраняет договор, а заключил его — будь добр, исполняй. Но, тем не менее, остаются вопросы, решить которые не под силу одиноким старикам. Во-первых, не факт, что в момент заключения договора пожилой человек вполне отдает себе отчет в своих действиях. Нет, конечно, проводы к банкомату сложно назвать навязчивостью. Во-вторых, не у всех из этих людей есть дети и родственники, которые посоветуют, проконтролируют, отговорят.

Остается надеяться, что эта затянувшаяся, неоднозначно воспринятая в обществе тема будет находиться под строгим контролем служб на то уполномоченных.