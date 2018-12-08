«Вонючий» завод в Светлогорске готовят к перезапуску

«Беллесбумпром» назвал некорректными вопросы жителей Светлогорска о покинувших завод беленой целлюлозы китайцах.

Инициативная группа по мониторингу ситуации с заводом беленой целлюлозы в Светлогорске (Гомельская область) получила ответ на свое обращение в концерн «Беллесбумпром».

Активисты были обеспокоены, что новое предприятие опять начало некие работы, о чем свидетельствуют технологический шум и неприятный запах с завода. Официально 13 ноября «Беллесбумпром» заявлял, что производство на заводе беленой целлюлозы в Светлогорске приостановлено, так как необходимы технические доработки.

В конце ноября у активистов инициативной группы появилась информация, что китайские специалисты — представители корпорации САМСЕ покинули завод. «В добровольном порядке или нет, мы не знаем», — заявляла БелаПАН правозащитница Алена Маслюкова.

Инициативная группа обратилась в концерн «Беллесбумпром» за разъяснением ситуации с заводом. Активисты ставили ряд вопросов: будет ли завод запущен в ближайшее время, установлено ли оборудование по сжиганию дурнопахнущих газов, соответствует ли действительности информация, что китайцы уехали, забрав электронные ключи и программное обеспечение? Также граждане интересовались: возможно ли запустить завод без китайцев?

Председатель концерна Юрий Назаров ответил инициативной группе, что уже проведена повторная экологическая экспертиза завода беленой целлюлозы.

«Меры, принятые во время реализации комплекса мероприятий и технологических решений при пусконаладочных работах, признаны соответствующими требованиям природоохранного законодательства Республики Беларусь и достаточными, чтобы обеспечить производственный процесс производства сульфатной беленой целлюлозы без нанесения вреда окружающей среде, а также жизни и здоровью жителей города и района», — ответил глава концерна.

Как следует из ответа, сейчас на Светлогорском ЦКК идет освоение газового хроматографа Agilent 7890, который позволит «улавливать дурнопахнущие газы», определять их концентрацию.

По данным концерна, в настоящее время производство беленой целлюлозы проходит обязательный комплекс настройки оборудования, после чего предприятие продолжит работу в безопасном штатном режиме.

«Что касается взаимоотношений ОАО "Светлогорский ЦКК" с его партнерами, в том числе зарубежными, то это является его исключительным правом и компетенцией. Поставленные вами вопросы о коммерческой деятельности и внутренних делах предприятия являются некорректными и не относятся к обязательным для оглашения», — ответил Назаров.

Алена Маслюкова считает некорректным скрывать от населения информацию, от которой напрямую зависит жизнь и здоровье людей.

«Кто разрешил пуск завода? Кто понесет ответственность, если что-то случится? Кто будет отвечать за снятие китайцами завода с гарантийного обслуживания? Как проводилась экологическая экспертиза, если только недавно закуплен один на Беларусь хроматограф, способный уловить эти меркаптаны? Законна ли такая экспертиза? Принят ли завод в эксплуатацию целлюлозно-картонным комбинатом? Есть ли акт ввода в эксплуатацию? На эти вопросы мы не получили ответы», — отметила Маслюкова.

Напомним, после пробного пуска завода в ноябре 2017 года деревню Якимова Слобода и город Светлогорск накрыло вонью. Люди страдали от тошноты, кашля, жаловались на проблемы со здоровьем. Руководство завода утверждало, что нормативы не нарушены, газы низкой концентрации не вредны для здоровья. Только после давления общественности руководство признало, что в атмосферный воздух попадают метилмеркаптаны.