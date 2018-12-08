«Простите. Никого не вините...» В Светлогорске в подъезде своего дома повесился 18-летний парень
- 08 декабря 2018, 13:07
- 8561
- 0
Места: Светлогорск (1552)
Метки: Происшествия (13490), Область (6279), Главное (6574)
В Гомеле с седьмого этажа выпала и разбилась насмерть женщина
В Гомеле открылся ресторан, где готовят дранбургеры с полкило, а официанты разговаривают на белорусском языке
Как белоруска сняла кино про женскую колонию в Гомеле, и теперь его смотрят по всему миру
В Гомеле начался суд над бывшим председателем Гомельского райисполкома
Гомельскую областную ГАИ возглавил новый начальник. Предыдущий ушел в сентябре
Новости партнеров