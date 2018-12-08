«Простите. Никого не вините...» В Светлогорске в подъезде своего дома повесился 18-летний парень

  • 08 декабря 2018, 13:07
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Трагедия случилась вечером 6 декабря. В подъезде собственного дома повесился молодой человек. Возможно, причиной его поступка стала неразделённая любовь.

О том, что в микрорайоне Полесье в одной из многоэтажек случилось непоправимое, ranak.me рассказали очевидцы. Вечером жильцы дома услышали крики о помощи и просьбу вызвать «скорую»: в подъезде на кожаном ремне повесился 18-летний парень.

По некоторой информации, причиной его поступка стала неразделенная любовь. Недавно молодой человек расстался с девушкой. На руке, по словам очевидцев, у парня была сделана надпись «Простите, никого не вините...»

Известно, что погибший учился на 4-м курсе светлогорского колледжа и характеризовался положительно.




Ранак
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Места: Светлогорск (1552)

Метки: Происшествия (13490), Область (6279), Главное (6574)

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