«Простите. Никого не вините...» В Светлогорске в подъезде своего дома повесился 18-летний парень

Трагедия случилась вечером 6 декабря. В подъезде собственного дома повесился молодой человек. Возможно, причиной его поступка стала неразделённая любовь.

О том, что в микрорайоне Полесье в одной из многоэтажек случилось непоправимое, ranak.me рассказали очевидцы. Вечером жильцы дома услышали крики о помощи и просьбу вызвать «скорую»: в подъезде на кожаном ремне повесился 18-летний парень.

По некоторой информации, причиной его поступка стала неразделенная любовь. Недавно молодой человек расстался с девушкой. На руке, по словам очевидцев, у парня была сделана надпись «Простите, никого не вините...»

Известно, что погибший учился на 4-м курсе светлогорского колледжа и характеризовался положительно.