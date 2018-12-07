Фотофакт: в центре Светлогорска нашли крупнокалиберный артиллерийский снаряд
- 07 декабря 2018, 19:27
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Владимир Попов, ranak.me
Места: Светлогорск (1550)
Метки: Происшествия (13487)
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