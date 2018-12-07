Фотофакт: в центре Светлогорска нашли крупнокалиберный артиллерийский снаряд

  • 07 декабря 2018, 19:27
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7 декабря работники ОАО «Светлогорский энергосервис» производили земляные работы вдоль улицы Социалистической.

Около полудня ковш экскаватора вывернул из земли большой снаряд. Об этом сразу же сообщили в РОВД, прекратили работу и установили ограждение. На место прибыли сотрудники милиции.


Пока сложно сказать, какой боеприпас нашли рабочие. Снаряд лежит в узкой траншее на глубине около 80-ти см. Примерный калибр — 152 мм. Специалисты скажут точнее.


В 15:23 специалисты сапёрно-пиротехнической группы в/ч 5527 из Бобруйска забрали снаряд и увезли на полигон для уничтожения.




Владимир Попов, ranak.me
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Места: Светлогорск (1550)

Метки: Происшествия (13487)

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