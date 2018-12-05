Фотофакт: утром в Светлогорске загорелся автомобиль

  • 05 декабря 2018, 15:11
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Сегодня утром примерно в 09:00 в районе дома 38 м-на Березина произошло загорание автомобиля BMW X5, 2001 года выпуска.

В результате пожара повреждены обшивка салона, приборная панель и лобовое стекло. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара — короткое замыкание электропроводки автомобиля. Возгорание ликвидировано до прибытия спасателей.





Светлагорскія навіны
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Места: Светлогорск (1549)

Метки: Происшествия (13470), Область (6271), Авто (6095)

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