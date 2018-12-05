В Светлогорске возле железнодорожного переезда Volkswagen сбил мужчину

  • 05 декабря 2018, 10:04
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Вчера в Светлогорске примерно в шесть часов вечера под колеса Volkswagen попал 46-летний мужчина.

Как сообщили в УВД, авария произошла около железнодорожного переезда. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль.


В результате ДТП мужчина получил травмы и госпитализирован в районную больницу.

Проводится проверка.




gomel.today
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Места: Светлогорск (1548)

Метки: Авто (6093), Область (6267), Происшествия (13467)

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