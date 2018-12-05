В Светлогорске возле железнодорожного переезда Volkswagen сбил мужчину

Вчера в Светлогорске примерно в шесть часов вечера под колеса Volkswagen попал 46-летний мужчина.

Как сообщили в УВД, авария произошла около железнодорожного переезда. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль.





В результате ДТП мужчина получил травмы и госпитализирован в районную больницу.

Проводится проверка.