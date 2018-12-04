4-летний мальчик, выпавший из окна 6-го этажа в Светлогорске, умер в больнице

  • 04 декабря 2018, 11:37
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Вчера вечером прохожие увидели на земле 4-летнего мальчишку. Оказалось, что ребенок выпал с балкона 6 этажа, в больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии. Сегодня телеканал «Ранак» сообщил трагические новости: утром мальчик умер в больнице.

Напомним, вчера ребенок остался с тётей, однако стоило ей на время отлучиться, как малыш открыл двери на балкон и выпал с шестого этажа.

Обстоятельства случившегося выясняют следователи.




gomel.today
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Места: Светлогорск (1547)

Метки: Происшествия (13465), Область (6265), Главное (6558)

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